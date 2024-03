Eurogate startet mit digitaler Verifizierung der Lkw-Fahrer

Eurogate betreibt Containerterminals in fünf Ländern in Europa und Nordafrika.Die digitale Lösung „Gate Pass“ von CONROO ermöglicht der Hafenlogistiker die Identifikation der Lkw-Fahrer am Abhol- oder Anlieferungsort und bewirkt so die Zu- und Abfahrt ohne Zeitverzögerungen.Die bisherige Zufahrtsberechtigung, die analoge „Truckerkarte“, wird ab 2.Mai 2024 am Eurogate Standort Hamburg ihre Gültigkeit verlieren und durch den CONROO „Gate Pass“ ersetzt.Bremerhaven und Wilhelmshaven folgen unmittelbar, sowie weitere internationale Eurogate Standorte.

