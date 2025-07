EU investiert massiv in sichere Lkw-Parkplätze

Mehr als 91 Mio. EUR für „Safe and Secure Parking Areas“ und rund 2,8 Mrd. EUR für die Modernisierung der gesamten Verkehrsinfrastruktur.

Die Europäische Kommission hat im Rahmen der aktuellen Vergaberunde des Programms „Connecting Europe Facility“ (CEF) rund 2,8 Mrd.EUR für 94 Infrastrukturprojekte bereitgestellt.Besonders im Fokus steht diesmal der Rekordbetrag für „Safe and Secure Parking Areas“ (SSPA) – sichere und bewachte Lkw-Parkplätze.Über 91 Mio.EUR aus diesem Budget fließen in zehn Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Rumänien, in den Bau oder die Modernisierung entsprechender Anlagen.