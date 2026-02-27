Erweiterte Fahrzeugwerkstätte am Cargo Terminal Graz

Die 4,6 Mio. EUR Investition unterstützt die konsequente Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene.

Am Cargo Terminal Graz wird mit der Eröffnung der erweiterten Fahrzeugwerkstätte ein bedeutender Schritt für die Weiterentwicklung des Standorts und des Schienengüterverkehrs in der Steiermark gesetzt.Die neue Infrastruktur läuft derzeit in der Erprobung und nimmt am 6.April 2026 den Vollbetrieb auf.Damit wird die Leistungsfähigkeit des Terminals nachhaltig gestärkt.Mit der neuen Halle verdoppelt sich die Nutzfläche.