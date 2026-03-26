Metrans: Erstes Intermodal-Terminal in Rumänien

Meilenstein für die Entwicklung der Bahnlogistik in der gesamten Region Mittel- und Osteuropa.

Mit dem Erwerb einer 50%igen Beteiligung am Afluent Arad South Terminal setzt der zum HHLA-Konzern gehörende Bahnlogistik-Spezialist Metrans die strategische Erweiterung seines intermodalen Netzwerks in Richtung Südosteuropa fort.Die KV-Anlage im Westen von Rumänien umfasst derzeit rund 3,5 Hektar und kann perspektivisch auf bis zu 82 Hektar erweitert werden.Mit dieser Investition stärkt Metrans ihre Präsenz in der Region und etabliert zugleich das erste eigene Intermodal-Terminal in dem südosteuropäischen Land.Das Afluent Arad South Terminal verfügt über eine Lagerkapazität von 750 TEU.Nach Abschluss der noch ausstehenden behördlichen Genehmigungen wird es vollständig in das europäische Metrnas-Netzwerk integrieren.