Erstes „Heimspiel“ für Hightech-Schmiede Identec Solutions

Die ÖBB-Infrastruktur AG hat gemeinsam mit der Lustenauer Firma Identec Solutions ein zukunftsweisendes Projekt für den temperaturgeführten Containerverkehr erfolgreich auf Schiene gebracht: Am Terminal Wolfurt wurde ein vollautomatisiertes Reefer Monitoring System in Betrieb genommen.Dessen Einsatz ermöglicht eine durchgängige, digitale Kontrolle der Kühlransporte direkt vor Ort.Die neu errichtete Anlage bietet Platz für 54 Kühlcontainer.Sie gewährleistet die Stromversorgung der Boxen sowie die drahtlose Übertragung sämtlicher Betriebs- und Temperaturdaten an das Reefer Runner Überwachungssystem.Diese Daten sind im Kontrollzentrum rund um die Uhr in Echtzeit einsehbar.

