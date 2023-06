Erstes 24.000 TEU Megamax-Schiff bei Ocean Network Express 

Mit der „One Innovation“ geht das Unternehmen einen Schritt in Richtung nachhaltiger Schifffahrt zwischen Asien und Europa.

Am 2.Juni 2023 erhielt Ocean Network Express (ONE) sein erstes Megamax-Schiff der 24.000-TEU-Klasse in der Kure-Werft der Japan Marine United Corporation.Die „ONE Innovation" mit einer maximalen Kapazität von 24.136 TEU trägt durch ein hochmodernes Rumpfdesign - das die Frachtaufnahme maximieren und den Treibstoffverbrauch minimieren soll - zu Skaleneffekten und einem geringeren CO2-Ausstoß bei.