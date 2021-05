Erster vollständig CO2-freier Multimodaltransport in Europa

Bild: Gruber Logistics, Matteo Gasparato (links) Präsident von Interporto Quadrante Europa in Verona und Andrea Condotta, Public Affairs and Innovation Manager bei Gruber Logistics.

Gruber Logistics hat als erstes Unternehmen in Europa einen vollständig kohlendioxidfreien Multimodaltransport durchgeführt.Eine Ladung von 24 Tonnen wurde unter Einsatz verschiedenster lokaler Lösungen und Ansätze aus dem Raum Verona in den Nordwesten Deutschlands transportiert.Die erste Teilstrecke in Italien wurde mit einem sogenannten BIOlng-Fahrzeug zurückgelegt, also mit flüssigem Methan, das aus Biomasse von landwirtschaftlichen Produktionsabfällen gewonnen wird.Mit dieser Technologie sinken die CO2-Emissionen um bis zu 95 Prozent.Nach der ersten Etappe erfolgte im Interporto Verona die Verladung des Aufliegers auf die Schiene.