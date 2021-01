Erster vollelektrischer Flugzeugschlepper am Vienna International Airport

Testphase am Flughafen Wien: Der „Bison E620“ der Firma Goldhofer ist ein Kraftpaket auf leisen Sohlen ohne CO2-Ausstoß.

Damit ein Flugzeug an einem Flughafen rückwärts aus seiner Parkposition fahren kann, braucht es sogenannte Schleppfahrzeuge.Das könnte am Flughafen Wien bald emissionsfrei erfolgen.Dafür testet der Airport das erste vollelektrische Schleppfahrzeug in der Bodenabfertigung.Der „Bison E620“ kann Flugzeuge mit bis zu 260 Tonnen schleppen und pushen.„Die krisenbedingt verkehrsarme Zeit nutzen wir, um Maßnahmen zu entwickeln, wie wir den CO2-Ausstoß des Flughafen-Betriebs weiter reduzieren können.