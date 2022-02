Erster RoRo-Dienst von DFDS bei HHLA PLT Italien

Neue Intermodalverbindung Triest – Karlsruhe leistet einen Beitrag zur Reduzierung des Straßenverkehrs in Europa.

Mit der RoRo-Fähre „Cappadocia Seaways“ hat zum ersten Mal ein Dienst des internationalen Logistikunternehmens DFDS den HHLA PLT Italien in Triest angelaufen.Der Multifunktionsterminal wird nun regelmäßig diesen Service abfertigen, der Mersin (Türkei) mit Triest und der östlichen Adria verbindet.Vertreter von DFDS, der Hafenbehörde der östlichen Adria in Triest und der HHLA PLT Italien hießen die „Cappadocia Seaways“ persönlich willkommen.Außerdem hat HHLA PLT Italy am 22.Februar den ersten Ekol-Zug empfangen, der einen regelmäßigen intermodalen Dienst zwischen Triest und Karlsruhe (Deutschland) bietet.