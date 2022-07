Erster Regelzug mit E-Traktion am Linz AG Containerterminal

Mit einer „Vectron“ E-Lok zieht der CO2-neutrale Transport im Linzer Hafen ein.Als erstes Eisenbahnverkehrsunternehmen fuhr die Cargo Service GmbH (CargoServ) im Auftrag der ÖBB Rail Cargo Group (RCG) den Premierenzug mit E-Traktion aus dem dafür elektrifizierten Containerterminal der Linz AG.Für die Transporte zwischen Verschiebebahnhof und dem Containerterminal im Linzer Stadthafen wurde bisher eine Diesellok eingesetzt.Mit der Investition in die Infrastruktur können Elektrolokomotiven nun auch im Last Mile-Betrieb eingesetzt werden.Dadurch sinkt nicht nur die Anzahl an Verschubfahrten im Terminal, sondern auch gesamtheitlich der CO2-Ausstoß.

