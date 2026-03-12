Erster RCH-Güterzug auf der Linie Budapest-Belgrad

12.03.2026

Die neue Strecke ermöglicht direkte intermodale Bahnverkehre aus dem Süden in das BILK-Terminal.

Erster RCH-Güterzug auf der Linie Budapest-Belgrad Bild: RCH - Attila Laber
Am 27.Februar 2026 wurde der regelmäßige Güterzugverkehr auf der gesamten Strecke der neuen Eisenbahnlinie Budapest–Belgrad offiziell aufgenommen.Damit sollen Waren, die aus Fernost kommend in den griechischen Häfen (vor allem Piräus) eintreffen, schneller in das CEE/SEE-Hinterland befördert werden.Ein von Rail Cargo Hungaria (RCH) für den Kunden BorsodChem betriebener Güterzug war der erste, der die neu eröffnete Infrastruktur bis Novi Sad befahren hat.Das Unternehmen ist unter Berücksichtigung aller Umstände auf weitere Transportaufgaben in der Relation Budapest–Belgrad vorbereitet.

