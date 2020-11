Erster Portalkran im Netz der Schmidt-Gruppe

In Hamm-Uentrop in Westfalen (D) wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Schmidt-Gruppe ein Portalkran für ein Containerterminal installiert. Die Maschine ist seit August 2020 im Einsatz.Die Hubhöhe des Portalkrans beträgt 12,7 Meter, somit können im Depot drei Container übereinander gestapelt werden. Die Ausladung (zur Beladung von Lkw und Bahn) erreicht 10 Meter. Der Kran mit seiner Traglast von 42 Tonnen kann 20 – 40 Fuß Container heben und aufgrund der Fahr- und Hubgeschwindigkeiten in einer 8-Stunden-Schicht 96 Hübe ausführen.

Das Gesamtinvestitionsvolumen (Kran inklusive Infrastruktur) beträgt circa 2,5 Mio Euro. Der Grund für diese Investition ist eine Erhöhung des Lagervolumens von bisher 320 Container auf rund 800 TEU.

Das Familienunternehmen Schmidt ist einer der führenden Schüttgutlogistik-Dienstleister in Europa. Mit 2.000 Beschäftigten an 49 Standorten bietet das Unternehmen Kunden und Auftraggebern weitreichenden Service aus einer Hand beim Transport, der Lagerung und dem Handling von Schüttgütern. Außerdem plant und baut das Unternehmen Logistikanlagen im Bereich loser Schüttgüter.

Die Schmidt-Gruppe wickelt täglich über 1.000 Transportaufträge ab. Dazu kommen Lageraufträge sowie kundenspezifische Spezialdienste. Dabei unterstützt eine eigene, hochmoderne Speditionssoftware die Anwender aus den verschiedenen beteiligten Branchen.

www.schmidt-heilbronn.de