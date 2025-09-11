Erster Güterzug rollt von Polen über die Neue Seidenstraße

11.09.2025

Zusammenarbeit zwischen PKP Cargo Connect und chinesischer ZIH-Gruppe besteht schon seit 10 Jahren.

Erster Güterzug rollt von Polen über die Neue Seidenstraße Bild: PKP Cargo-Connect
Warschau stärkt seine Position auf der globalen Logistiklandkarte.Am 8.September hat erstmals ein Güterzug das Terminal von PKP Cargo Connect in Richtung China verlassen.Die Container waren mit Waren aus Polen sowie aus weiteren mittel- und osteuropäischen Ländern beladen.Der Zug ist Teil eines Pilotprojekts, doch das Unternehmen kündigte bereits zwei weitere Fahrten in den kommenden Wochen an.

