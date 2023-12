Erster Dachser-Linienverkehr mit E-Lkw über Ländergrenzen

Die Dachser Gruppe bringt zum ersten Mal einen vollständig elektrisch betriebenen Lkw über Ländergrenzen hinweg an den Start.Ein eActros von Mercedes-Benz fährt seit kurzem fünf Mal die Woche vom Logistikzentrum Hof zur rund 200 Kilometer entfernten Niederlassung in Kladno bei Prag und wieder zurück. Unterwegs mit dem eActros ist der Service Partner Flytt Logistic GmbH.Nach einer erfolgreichen Testphase im Februar und Mai 2023 konnte nun der Regelbetrieb der grenzüberschreitenden Verbindung gestartet werden.Der Wechselbrückenzug wird in zwei Schichten genutzt: Tagsüber fährt der 40-Tonnen eTruck im regionalen Verteilerverkehr im Raum Hof, nachts auf der grenzüberschreitenden Linie zwischen Deutschland und Tschechien.

