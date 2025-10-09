Erste Schienenverbindung von CargoBeamer nach Rumänien

09.10.2025

Die 1.500 Kilometer lange Route von/nach Venlo leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Emissionen im Güterverkehr.

Erste Schienenverbindung von CargoBeamer nach Rumänien Bild: Routier European Transport
Im europäischen Netzwerk von CargoBeamer scheint eine neue Route zwischen Venlo in den Niederlanden und Oradea in Rumänien auf.Seit Ende September 2025 ist die Strecke im Angebot des Spezialisten für den Transport von Sattelaufliegern auf der Schiene integriert.Es werden sechs Rundläufe pro Woche mit einer Transitzeit von 60 Stunden angeboten.Die Züge starten täglich von Sonntag bis Freitag am Cabooter Terminal im niederländischen Venlo sowie von Freitag bis Mittwoch am Intermodal Terminal Oradea.Transportiert werden kranbare und nicht-kranbare Trailer, Kühl- und Tankauflieger sowie Gefahrgut, Container und Wechselbrücken.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

LogServ: 95.000 Tonnen Schüttgut mit dem „Mobiler“

Stahlwerksstaub im Ausgang und Kunststoffgranulat im Eingang werden nachhaltig und effizient auf der Schiene befördert.

08.10.2025

Kombinierter Verkehr in Deutschland auf Talfahrt

Branchenverband VDV fordert als Sofortmaßnahme die Mautbefreiung im KV.

07.10.2025

Drehgestell-Neuentwicklung für den Bahnlogistiker Innofreight

PJ Messtechnik hat den mechanischen Festigkeitsnachweis, Laborversuche und dynamische Streckentests durchgeführt.

06.10.2025
Anzeige
Anzeige