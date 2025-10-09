Erste Schienenverbindung von CargoBeamer nach Rumänien

Die 1.500 Kilometer lange Route von/nach Venlo leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Emissionen im Güterverkehr.

Im europäischen Netzwerk von CargoBeamer scheint eine neue Route zwischen Venlo in den Niederlanden und Oradea in Rumänien auf.Seit Ende September 2025 ist die Strecke im Angebot des Spezialisten für den Transport von Sattelaufliegern auf der Schiene integriert.Es werden sechs Rundläufe pro Woche mit einer Transitzeit von 60 Stunden angeboten.Die Züge starten täglich von Sonntag bis Freitag am Cabooter Terminal im niederländischen Venlo sowie von Freitag bis Mittwoch am Intermodal Terminal Oradea.Transportiert werden kranbare und nicht-kranbare Trailer, Kühl- und Tankauflieger sowie Gefahrgut, Container und Wechselbrücken.