Erste gemeinsame Paketstation von DPD Austria und Storebox

DPD Austria (Direct Parcel Distribution Austria GmbH) – Österreichs führender privater Paketdienst – und das Startup-Unternehmen Storebox als Anbieter einer komplett digitalisierten Selfstorage-Lösung in Europa haben in der Vorwoche die erste gemeinsame Paketstation in Wien eröffnet.Ab sofort können Pakete Storebox-Standort in der Lazarettgasse rund um die Uhr aufgegeben, abgeholt und retourniert werden.Online-Shopping ist mehr denn je auf Wachstumskurs.Allein im ersten Quartal verzeichnete DPD Austria eine Paketmengen-Steigerung von mehr als 30 Prozent gegenüber 2020 und hat rund 17 Mio.Pakete bewegt.

