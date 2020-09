Erste E-Hybrid-Streckenlok für Rail Cargo Hungaria fertiggestellt

In China wurde die erste für Rail Cargo Hungaria entwickelte E-Hybrid Streckenlokomotive fertiggestellt. Das für die logistischen Aufgaben des marktführenden ungarischen Güterverkehrsunternehmens optimierte Fahrzeug wurde von den Ingenieuren des weltgrößten Schienenfahrzeugherstellers, CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd., geplant und im Werk in der Provinz Hunan hergestellt.

An der feierlichen Rollout-Zeremonie der Lokomotive nahm – aufgrund der Coronavirus-Pandemie – Román Kotiers, Vorstandsmitglied der RCH, im Rahmen einer Videokonferenz teil und betonte in seiner Rede: „Ich bin stolz darauf, dass Rail Cargo Hungaria als erstes Unternehmen in der Branche diese umweltfreundlichen und äußerst wirtschaftlichen Lokomotiven einsetzen wird, die noch effizienter und flexibler sind als die derzeit in Betrieb befindlichen modernsten Lösungen.“

Im Zuges des 2019 abgeschlossenen Vertrages entwickelt CRRC ZELC die emissionsfreie und für den Schienengüterverkehr optimierte E-Hybrid Rangier- und Hochleistungslokomotive im Einklang mit den angegebenen Standards der Rail Cargo Hungaria. Mit den neuen Fahrzeugen setzt das Unternehmen „einen wegweisenden Schritt für die nachhaltige Zukunft des europäischen Schienengüterverkehrs“. Derzeit werden je zwei Fahrzeuge gefertigt, mit der Aussicht auf zusätzlich 20/20 Lokomotiven, wenn diese die Erwartungen des Unternehmens erfüllen.

Die im feierlichen Rahmen präsentierte vierachsige Streckenlokomotive hat eine Nennleistung von 5600 kW, ein Dienstgewicht von etwa 90 Tonnen und eine Anfahrzugkraft von 300 kN. Sie kann Züge mit einer Höchstgeschwindigkeit bis zu 120 km/h befördern. Die Vorteile der Technologie liegen besonders auf der Hand, wenn der Zug auf Strecken ohne Oberleitung verkehrt. In diesen Fällen wird die Lokomotive von Akkumulatoren des „Last Mile Power Package“ versorgt, eine Lösung, die beispielsweise bei vielen Anschlussbahnen erforderlich ist.

Dank der Hybridtechnologie eignet sich die neue Lokomotive für den Einsatz auf Strecken ohne Oberleitung, auf Anschlussbahnen und Ladegleisen. Bisher musste für diese Tätigkeit eine separate Diesellokomotive disponiert werden. Dies wird jedoch durch den Einsatz der neuen Technologie überflüssig, die damit auch einen erheblichen Vorteil für die Umwelt durch das Vermeiden der Schadstoffe bei der Dieselverbrennung mit sich bringt.

Rail Cargo Hungaria wird die Lokomotiven außer in Ungarn voraussichtlich in Kroatien, Serbien, Rumänien, Nord-Mazedonien, Griechenland und Bulgarien einsetzen. Die Fertigstellung der Rangierlokomotive ist für Ende des Jahres geplant.

rch.railcargo.com