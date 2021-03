Erste cargo-partner Niederlassung in Nordmazedonien

Nur wenige Wochen nach der Eröffnung des ersten Standorts in Großbritannien und einer signifikanten Expansion in den Niederlanden baut die cargo-partner Gruppe ihr Netzwerk in Südosteuropa mit einem operativen Büro in Skopje (Nordmazedonien) weiter aus.An dem neuen Standort bietet der Logistikdienstleister ein umfassendes Angebot an Transportdienstleistungen auf dem Luft-, See- und Straßenweg und verbindet das Land mit den bestehenden Strukturen am Balkan.„Angesichts der wachsenden Nachfrage unserer Kunden in dieser Region war die Eröffnung eines Büros in Skopje der logische nächste Wachstumsschritt.Dies ist die perfekte Ergänzung unserer etablierten Hubs in Serbien und Bulgarien und trägt wesentlich zur Stärkung unserer Position in Südosteuropa bei“, erklärt Stefan Krauter, CEO von cargo-partner.Das Unternehmen ist seit 2003 in Bulgarien und seit 2004 in Serbien vertreten.

