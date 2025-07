DB Cargo: Erste Lok für automatisierte Bahntransporte

DB Cargo hat im Werk Köln-Gremberg die erste Strecken-Lok mit modernsten Technologien für Automatic Train Operation (ATO) und Remote Train Operation (RTO) ausgestattet.Damit erreicht Europas größte Güterbahn gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie den Partnern Hitachi und Remoot einen wichtigen Meilenstein in einem wegweisenden Pilotprojekt.Das Projekt ist Teil des Programms „Zukunft Schienengüterverkehr zur Förderung von Innovationen“, mit dem das Bundesministeriums für Verkehr (BMV) die Entwicklung und zeitnahe Markteinführung innovativer Technologien im Güterverkehr beschleunigen und so den Marktanteil der Schiene am Güterverkehr in Deutschland steigern möchte.Dafür stehen Bundesmittel in Höhe von 18,86 Mio.EUR bereit.

