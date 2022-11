Erste Boeing 777-8 Frachter für Silk Way West Airlines

Silk Way West Airlines (SWWA) bietet in Zukunft noch mehr Frachtkapazität an.Die aserbaidschanische Frachtfluggesellschaft hat bei Boeing zwei hochmoderne 777-8-Frachter mit Optionen für zwei weitere Flugzeuge in Auftrag gegeben.Die Auslieferung der Maschinen ist für die Jahre 2029 und 2030 geplant.Silk Way West Airlines ist der erste Kunde in der gesamten zentralasiatischen Region, der das neueste, leistungsfähigste und treibstoffeffizienteste zweistrahlige Frachtflugzeug der Branche bestellt hat.Das Flugzeug kann über 118 Tonnen Nutzlast transportieren und hat eine Reichweite von über 9.

