18. Ermewa-Niederlassung: Neues Büro in Hamburg

Die Ermewa SA ist seit Juni auch am Standort Hamburg für ihre Kunden und Geschäftspartner vertreten.Unter der Leitung von Jakob Kudlinski werden vom neu eröffneten Büro aus künftig alle Fragen rund um Wartung, Reparatur und Betrieb der Flotte in Nordeuropa betreut.Zudem ist das Team für das Asset Management des Geschäftsbereichs Intermodal verantwortlich.Das Büro in Hamburg startet mit vier Mitarbeitenden und wird in den kommenden Jahren kontinuierlich ausgebaut.Neben Service- und Entwicklungsaufgaben soll von hier aus auch das unternehmensübergreifende Engagement in technischen Themen verstärkt werden.

