Ermewa bringt den LPG Safety++ auf die Schiene

Insgesamt 240 neue Druckgaskesselwagen werden nach und nach in die Flotte des Güterwagen-Vermieters integriert.

Die Ermewa-Flotte bekommt Zuwachs: In diesen Wochen rollen die ersten 30 LPG Safety++ Druckgaskesselwagen für den Transport von verflüssigten Gasen aus dem Werk im polnischen Tarnowskie Góry. Der gemeinsam mit dem Wagonbauer Chemet neu konzipierte Wagen mit einem Ladevolumen von 117m³ bringt höchste Sicherheitsstandards, Wirtschaftlichkeit im täglichen Einsatz und ein zukunftsoffenes technisches Design aufs Gleis.

„Unser neuestes Wagenmodell Modell LPG Safety++ ist eine Entscheidung für die Zukunft. Er verbindet modernste Technik mit einem Maximum an Sicherheit“, sagt Peter Reinshagen, CEO von Ermewa SA. Der LPG Safety++ für den Transport von unter Druck verflüssigten Gasen überzeuge mit einer Ausstattung, die auch auf lange Sicht Standards setzt.

Beim Design wurden die Entwicklungen von morgen berücksichtigt. Das reicht von den Schnittstellen für neue digitale Anwendungen über Ladeoptimierung bis hin zum Ready-Status für eine unkomplizierte Umstellung auf die Digitale Automatische Kupplung.

Ermewas klare Vorgabe für die Konstruktion des neuen Modells lautete: Safetyfirst. Gemeinsam mit Experten wurden im Vorfeld historische Unfälle mittels FEM Simulation (Finite Elemente Methode) analysiert, um eine für die Zukunft bestmögliche technische Ausstattung zu definieren.

„Wir haben zuerst geschaut, wie sich jedes einzelne sicherheitsrelevante Element optimieren lässt. Das war für uns die Basis, auf der wir schließlich einen Wagen entwickelt haben, der auch im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit herausragt“, beschreibt der Technikchef der Ermewa Gruppe, Stéphane Gavard, den gemeinsamen Entwicklungsprozess mit dem Waggonbauer Chemet.

Highlights der Ausstattung des LPG Safety++ sind unter anderem das leichte Drehgestell mit integrierter Kompakt-Bremse, ein besonders widerstandsfähiges Schutzschild und das eingesetzte Steuerventil „KEf“ von Knorr-Bremse mit vorgefertigten Schnittstellen für Telematik-Sensoren zur Bremsüberwachung.

Auch bei der Auswahl des Tankmaterials zeigt sich die Verbindung von Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Der Feinkorn-Kohlenstoffstahl mit 0,5 Millimeter Korrosionszuschlag verbessert die Haltbarkeit des Tanks und erlaubt zugleich den Transport einer größeren Produktpalette. Er reduziert den Materialverlust während der Entgasung und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Tanks im Falle eines Aufpralls.

In Verbindung mit dem neuartigen Design ohne Mittellangträger wird das Eigengewicht des Wagens reduziert und so eine höhere Zuladung möglich. Mit dem neuen LPG Safety++ lassen sich beispielsweise pro Wagenladung drei Tonnen mehr Propangas transportieren als in einem 110 m³ Standard LPG-Wagen. 16 LPG Safety++ Wagen fahren die gleiche Menge wie 17 Standard LPG-Wagen.

