Ereignisreicher Dezember 2025 für DPB Rail Infra Service

02.01.2026

Übernahme der Eurodual-Lok „Hannah“ und Erhalt des Single Safety Certificate für die Republik Kroatien.

Ereignisreicher Dezember 2025 für DPB Rail Infra Service Bild: DPB Rail Infra Service / Von links: Remo Malinowski – Teamleiter Zugplanung DPB; Kristijan Rados – Flottenmanager ELP; Werner Dampf – Area Manager Deutschland DPB).
Zum Jahresende 2025 verzeichnet die DPB Rail Infra Service einen weiteren Meilenstein ihrer internationalen Entwicklung.Am 19.Dezember erhielt die DPB Rail Infra Service Croatia d.o.o.

Auch interessant

Kauf von WLC ist jetzt in trockenen Tüchern

Mit dem Erwerb will die ungarische CER Cargo Group ihre interoperablen Aktivitäten ausweiten. Auch ein EVU in Serbien wurde kürzlich übernommen.

30.12.2025

DB InfraGO hat 2025 mehr als 19 Mrd. EUR verbaut

Es wurden 2.065 Weichen erneuert, 2.173 Kilometer Gleise gebaut, 950 Bahnhöfe modernisiert und 60 moderne Stellwerke errichtet.

30.12.2025

Hupac: Neuer Shuttle-Zug Duisburg DGT – Novara

Das 1967 in Chiasso gegründete Unternehmen erweitert sein Angebot im transalpinen Verkehr.

29.12.2025
