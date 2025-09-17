Anzeige

EPAL-Paletten bleiben weiter unbürokratisch

17.09.2025

Die zu Jahresende in Kraft tretenden Bestimmungen der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) erfordern keine Konformitätsprüfung.

EPAL-Paletten bleiben weiter unbürokratisch Bild: EPAL
Die European Pallet Association (EPALl) gibt Entwarnung: Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) ist nicht für beladene EPAL-Paletten und für gebrauchte EPAL-Paletten anwendbar.Die Verwender müssen daher nicht die EUDR-Konformität der Ladungsträger prüfen, wenn sie damit Waren ausliefern, geliefert erhalten oder lagern.„Mit Waren beladene Paletten sind ausdrücklich von der Anwendung der EUDR ausgenommen.Der Lieferant von Waren muss also keine Informationen zur EUDR-Konformität der von ihm verwendeten EPAL-Paletten einholen oder an den Warenempfänger mitteilen“, erklärt EPAL-Präsident Jarek Maciążek.Auch für die Empfänger von Waren auf EPAL-Paletten würden keine EUDR-Pflichten gelten.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Lkw-Maut: Transporteure drohen mit weiteren Protesten

Geplante Maut-Erhöhung um 7,7 Prozent ist für viele Güterbeförderer im Land schwer zu stemmen.

17.09.2025

Nosta Group bedient neu Litauen, Lettland und Estland

Auch Importverkehre aus dem Baltikum nach Deutschland, Österreich, Niederlande und Skandinavien.

17.09.2025

BLG AutoTransport: Sven Wellbrock wird Geschäftsführer

Integration von Schiene, Straße und Binnenschiff zählt zu den vorrangigen Aufgaben des Logistikexperten.

17.09.2025
Anzeige
Anzeige