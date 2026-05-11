ENIN-Förderung: Logistiker wollen langfristige Fortführung

Unternehmen benötigen auch Mittel, um die notwendige Lade- und Betankungsinfrastruktur aufbauen zu können.

Der Zentralverband Spedition & Logistik (ZV) fordert eine langfristige und finanziell ausreichend ausgestattete Fortführung der österreichischen Förderschiene ENIN („Emissionsfreie Nutzfahrzeuge und Infrastruktur“).Denn aus Sicht der Logistikbranche habe ENIN in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Transformation des Nutzfahrzeugsektors in Österreich erfolgreich zu starten.„ENIN hat gezeigt, dass die Kombination aus Fahrzeugförderung und Infrastrukturförderung funktioniert.Der Aufbau emissionsfreier Nutzfahrzeugflotten gelingt nur dann, wenn Unternehmen gleichzeitig auch die notwendige Lade- und Betankungsinfrastruktur aufbauen können“, betont Alexander Friesz, Präsident des Zentralverbands Spedition & Logistik.Auch künftig brauche es ausreichend Budgetmittel, um die Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs weiter voranzutreiben.