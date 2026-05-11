DLH Österreich: Zeit ist reif für neue Impulse

Der rasante Aufstieg der KI erzeugt bei Banken, Versicherungen, TV-Anstalten, Logistikunternehmen und in weiteren Branchen einen gewaltigen Bedarf an Data Centern.

Bild: DLH / Mit Nick Fendrich (rechts) hat Christian Vogt eine frische Kraft in das Teamgefüge von DLH Real Estate Austria geholt.

Bei der DLH Real Estate Austria GmbH herrscht Zuversicht, was die Zukunft der Logistikimmobilien in Österreich betrifft.Zwar erlebt die Branche derzeit eine von den Mietern dominierte Phase.Das könne sich aber bald wieder ins Gegenteil wenden, hofft Geschäftsführer Christian Vogt.„In unserer Branche werden momentan harte Bretter gebohrt.Man muss aufpassen, dass die Interessenten für ein Projekt die verschiedenen Anbieter nicht gegeneinander ausspielen.