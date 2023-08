ENIN-Förderung ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Für den Zentralverband Spedition & Logistik (ZV), der schon seit vielen Jahren ein Förderprogramm für emissionsfreie Nutzfahrzeuge und deren Infrastruktur gefordert hat, ist der momentan herrschende Ansturm auf das Förderprogramm ENIN des Klimaministeriums keine Überraschung.„Unsere Branche hat großes Interesse an der Dekarbonisierung des Gütertransports“, erklärt ZV-Präsident Alexander Friesz.Das vom Klimaministerium mehrfach verschobene Förderprogramm ENIN wirke wie der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein, „wenn man die Förderung in Relation zu den mehr als einer halben Million allein in Österreich angemeldeten Lkw setzt“, stellt Alexander Friesz fest.Bundesministerin Leonore Gewessler müsse angesichts des jetzt ersichtlichen, enormen Interesses an der Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs weitere adäquate Budgetmittel planen und über 2025 hinaus bereitstellen.Denn nur so könne wenigstens eine Annäherung an das von der Regierung selbst gesteckte Ziel der Klimaneutralität bis 2040 stattfinden.

