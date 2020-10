EMS-Fehn-Group zieht 282 Mio. USD-Großauftrag der U.S. Navy an Land

Der Logistikanbieter betreut die Schiffe der U.S. Navy bei ihren Anläufen in Handels- und Militärhäfen in Europa.

EMS Shipping & Trading, ein Unternehmen der deutschen EMS-Fehn-Group, ist als „Global Husbandry Service Provider“ für die U.S. Naval Forces Europe/Africa – 6. Flotte ausgewählt worden. Vertragsbeginn war der 1. Oktober 2020. Die Laufzeit ist mit fünf Jahren festgelegt, mit der Option auf Verlängerung um weitere fünf Jahre. Der Gesamtwert des Vertrags beläuft sich auf 282 Mio. USD.

„Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, in den kommenden Jahren die Möglichkeit zu erhalten, die Aktivitäten der 6. Flotte der U.S. Navy zu betreuen“, sagt Manfred Müller, CEO der EMS-Fehn-Gruppe. „Wie bei allen unseren Kunden werden wir uns bemühen, die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu erreichen“.

EMS Shipping & Trading gehört damit zu den Exklusiv-Auftragnehmern der U.S. Navy. Das Unternehmen wird die Schiffe der US-Marine betreuen, wenn diese Handels- und Militärhäfen in Europa anlaufen. „Commercial Husbanding Service Providers (HSPs) erfüllen logistische Anforderungen wie Schutz der Streitkräfte, Wasser, Schlepper, Abfallentsorgung sowie die Bereitstellung von Strom, Telefonleitungen und Transport für das einlaufende Schiff und seine Besatzung“, schreibt die US-Marine.

„Wir freuen uns sehr, als Hauptauftragnehmer der U.S. Navy ausgewählt worden zu sein“, sagt Jason Vogel, Vizevorstand für Behördendienste bei EMS Shipping & Trading. „Angesichts unseres Fachwissens und unserer großen Erfahrung im Schifffahrtssektor freuen wir uns darauf, in den kommenden Jahren als starker Dienstleister für die 6. Flotte der U.S. Navy aufzutreten“.

