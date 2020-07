EMS-Fehn-Group bewährt sich bei Großprojekt in Albanien

Die German Albanian Logistics Agency (GALA) mit Sitz in Durrës (Albanien) hat das größte Projekt ihrer Firmengeschichte erfolgreich abgeschlossen. Seit 2015 war GALA als Schiffsagentur und Logistikdienstleister am Bau der Trans Adriatic Pipeline (TAP) beteiligt. Jetzt, fünf Jahre später, ist die 105 Kilometer lange Verbindung zwischen Albanien und Italien fertiggestellt. Die Pipeline ist Teil des sogenannten Southern Gas Corridor.

GALA gehört zur deutschen EMS-Fehn-Group mit Sitz im niedersächsischen Leer. Letztere hat mit mehreren Unternehmen maßgeblich zum Gelingen des TAP-Projektes beigetragen. EMS Albanian Port Operator (EMS APO) beispielsweise brachte sich mit Dienstleistungen und seinem East Terminal in Durrës ein. Dort, in Albaniens wichtigstem Hafen, wurden im Zuge des TAP-Projektes rund 145.000 Tonnen Projektladung umgeschlagen. Den Großteil davon bildeten Pipeline-Rohre mit einem Gesamtgewicht von 135.000 Tonnen.

Ein weiteres Mitglied der Unternehmensgruppe, EMS Chartering, unterstützte die albanischen EMS-Fehn-Firmen beim Be- und Entladen. „Wir haben beim TAP-Projekt auf Teamleistung gesetzt und unsere Position als starker Logistik-Anbieter im Balkan gestärkt“, sagt der CEO der EMS-Fehn Group, Manfred Müller.

Im Zuge des TAP-Projektes betreute GALA in den vergangenen fünf Jahren mehr als zwei Drittel der am Pipeline-Bau beteiligten Schiffe. Die Agentur kümmerte sich um 36 Schiffe, die 87 Mal einen Hafen ansteuerten. Hinzu kamen 849 Crew-Wechsel. Darüber hinaus wurden Seeleuten Unterkünfte an Land zur Verfügung gestellt.

„Wir haben auch ein spezielles Boot gechartert, um die Schiffe auf der Adria rund um die Uhr mit Verpflegung, Ersatzteilen und Personal versorgen zu können“, so GALA-Geschäftsführer Fation Dervishi. Das Unternehmen gewährleistete zudem einen reibungslosen Ablauf der Zollabwicklung und Genemigungsverfahren mit den Behörden. Zugleich versorgte die Agentur ihre Kunden mit Spezialmaschinen und speziell geschultem Personal.

Außerdem organisierte GALA etliche Übermaß-Transporte auf der Straße und dem Wasser – in Albanien und über die Grenzen des Landes hinaus. „Wir sind dabei stets im Zeit- und Budgetrahmen geblieben und haben für ein sicheres Arbeitsumfeld gesorgt“, betont Fation Dervishi.

Die EMS-Fehn-Group besteht aus 19 Unternehmen in zehn Ländern mit Büros in Leer, Papenburg, Bremen, Elmshorn, Lübeck, Seelbach, Feldkirch, Zürich, Bergen, Riga, Palermo, Rijeka, Durres, Skopje and St. Petersburg. Zum Portfolio gehören Chartering-, Logistik-, Spezialtransport-, Kran-, Hafenumschlags-, Yachttransport-, Lager- und Crewingfirmen sowie eine Reederei. In der EMS-Fehn-Group sind 200 Mitarbeitende an Land beschäftigt sowie 100 Personen auf See.

www.ems-fehn-group.de; www.gala-al.com