Emons Spedition verstärkt die Cyberabwehr

15.09.2025

Erfolgreiche Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2022 durch den TÜV Rheinland dient dem Schutz der IT-Prozesse.

Emons Spedition verstärkt die Cyberabwehr Bild: Emons Spedition / Die Zertifikatsübergabe mit Ralph Freude (TÜV Rheinland), Ralf Wieland (CEO Emons) und René Koch (CISO Emons) fand am 2.September 2025 in der Firmenzentrale in Köln statt.
Jederzeit für seine Kunden und Partner handlungsfähig zu sein, wird zunehmend durch Cyberkriminelle bedroht.Bei der Emons Spedition hat man dieses Risiko früh erkannt und seit 2022 ein spezielles Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) aufgebaut.Damit können wirksame Schutzmaßnahmen zur zeitnahen und schlüssigen Reaktion auf potenzielle Cyber-Sicherheitsvorfälle gebündelt werden.Darauf aufbauend hat das Kölner Familienunternehmen seine zentralen IT-Services zur Erbringung von Transport- und Logistikdiensten nach ISO/IEC 27001:2022, der internationalen Norm für Informationssicherheit, zertifizieren lassen.Die unabhängige Prüfung durch TÜV Rheinland bescheinigt der Emons Service GmbH ein wirksames Managementsystem und ein hohes Sicherheitsniveau in den Transport- und Logistikprozessen.

