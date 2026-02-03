Emons Spedition: Immer mehr Eigenstromproduktion

03.02.2026

Durch die Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms konnten letztes Jahr über 105 Tonnen CO₂ eingespart werden.

Emons Spedition: Immer mehr Eigenstromproduktion Bild: Emons Spedition
Die Kölner Emons Spedition wechselt an immer mehr Standorten zur Eigenstromproduktion.Damit stärke man die Unabhängigkeit von externen Energieversorgern.Das sei ein wichtiger Aspekt in Zeiten steigender Kosten und volatiler Märkte, denn nachhaltige Logistik brauche smarte Energie, informiert das Unternehmen.Im Jahr 2025 wurden 818 MWh Strom aus Photovoltaikanlagen an den Standorten in Kenzingen, Köln, Gengenbach, Thurnau und künftig auch in Uhrsleben erzeugt. Im Vergleich zu 2024 bedeutet das rund 50 MWh mehr Eigenstrom bei gleichzeitiger Einsparung von knapp 3 Tonnen zusätzliches CO₂.

