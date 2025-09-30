Anzeige

Emons Spedition expandiert nach Spanien

30.09.2025

Partnerschaft mit Tafatrans stärkt das internationales Netzwerk des deutschen Logistikunternehmens.

Emons Spedition expandiert nach Spanien Bild: Emons
Die Emons Spedition mit Hauptsitz in Köln setzt ihre Internationalisierungsstrategie konsequent fort.Ab sofort ist deutsche Transport- und Logistikunternehmen mit einer eigenen Landesgesellschaft in Spanien aktiv und komplettiert damit die Präsenz auf der Iberischen Halbinsel.‍‍Dafür werden gemeinsam mit dem Partner Grupo Tafatrans, einem traditionsreichen Familienunternehmen aus Pamplona, Kompetenzen und Erfahrung gebündelt.Tafatrans bringt fast 50 Jahre Marktkenntnis ein – mit über 100 Mitarbeitenden, einer eigenen Flotte von mehr als 70 Lkw sowie modernen Lager- und Umschlagsflächen.Das Leistungsspektrum reicht von flächendeckenden Stückgutverkehren über Teil- und Komplettladungen bis hin zu professionellen Logistikservices.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Schachinger Logistik: Mit Full-Service auf Wachstumskurs

Was vor über 30 Jahren mit Transporten für einen deutschen Arzneimittelhersteller begann, ist heute ein stattliches Unternehmen in der Pharmalogistik.

30.09.2025

Insolvenz: Für Heavylog hat es sich ausgerollt

Es gibt es keine positive Fortbestehungsprognose mehr; das Unternehmen wird geschlossen und liquidiert.

30.09.2025

Kraftpaket von Faymonville für FTG – Felber Transport

Ladegüter außerhalb der Norm sind das Spezialgebiet des steirischen Transport- und Logistikunternehmens.

26.09.2025
Anzeige
Anzeige