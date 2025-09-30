Emons Spedition expandiert nach Spanien

Die Emons Spedition mit Hauptsitz in Köln setzt ihre Internationalisierungsstrategie konsequent fort.Ab sofort ist deutsche Transport- und Logistikunternehmen mit einer eigenen Landesgesellschaft in Spanien aktiv und komplettiert damit die Präsenz auf der Iberischen Halbinsel.‍‍Dafür werden gemeinsam mit dem Partner Grupo Tafatrans, einem traditionsreichen Familienunternehmen aus Pamplona, Kompetenzen und Erfahrung gebündelt.Tafatrans bringt fast 50 Jahre Marktkenntnis ein – mit über 100 Mitarbeitenden, einer eigenen Flotte von mehr als 70 Lkw sowie modernen Lager- und Umschlagsflächen.Das Leistungsspektrum reicht von flächendeckenden Stückgutverkehren über Teil- und Komplettladungen bis hin zu professionellen Logistikservices.

