EmissionZero Premiere beim Logistiker cargoe

Der Logistikdienstleister cargoe hat Anfang März die ersten beiden Fiat Ducato E-Nutzfahrzeuge übernommen und wird diese ab sofort in Österreich und Ungarn für Last-Mile-Lieferungen einsetzen.Die Transporter verfügen über ein Ladevolumen von je 15 m³, die Reichweite mit einer Batterieladung beträgt 250 Kilometer.Das Unternehmen investiert in diesem Jahr bis zu eine Million Euro in E-Mobilität, um die Ballungsräume rund um große Städte in Österreich und Ungarn zu bespielen.Dafür werden bewusst die maximal verfügbaren Batteriegrößen (79kW) in Kombination mit der Möglichkeit von Schnell-Ladungen (DC) angeschafft.„EmissionZero bedeutet für uns, dass beim momentanen Stand der Technik nur eine Kombination mit vorhandenen Technologien zielführend sein kann.

