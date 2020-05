Emirates SkyCargo erleidet 14%igen Umsatzrückgang

Die Emirates Group hat im Geschäftsjahr 2019-20 zum 32. Mal in Folge einen Gewinn erwirtschaftet – trotz Umsatzrückgang, der hauptsächlich auf einen reduzierten Flugbetrieb während der geplanten Schließung einer Landebahn am Dubai International Airport sowie auf die Flug- und Reiserestriktionen aufgrund der Covid-19-Pandemie im vierten Quartal zurückzuführen ist.



In dem am 10. Mai 2020, veröffentlichten Geschäftsbericht verzeichnet die Emirates Group zum Stichtag 31. März 2020 einen Gewinn von 1,7 Mrd. AED (456 Mio. USD), 28 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Der unternehmensweite Umsatz in Höhe von 104 Mrd. AED (28,3 Mrd. USD) entspricht einem Rückgang um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis.

Die Frachtdivision verzeichnete laut eigenen Angaben ein solides Geschäftsergebnis innerhalb eines hochkompetitiven Marktes und trägt 13 Prozent zum Gesamttransportumsatz bei. Bei einer anhaltenden Nachfrageschwäche bei Luftfracht verzeichnete Emirates SkyCargo einen Umsatz von 11,2 Mrd. AED (3,1 Mrd. USD), ein Rückgang von 14 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr.

Die Frachterlöse pro Fracht-Tonnen-Kilometer (Freight Tonne Kilometer; FTKM) sind nach zwei Wachstumsjahren in Folge dieses Jahr, maßgeblich durch die Reduktion in Treibstoffkosten sowie einen starken US-Dollar, um zwei Prozent gesunken. Die Frachttonnage reduzierte sich aufgrund des Kapazitätsrückgangs durch die Ausmusterung eines Boeing 777-Vollfrachters sowie einer geringeren verfügbaren Unterdeck-Frachtkapazität im ersten und letzten Quartal des Jahres um zehn Prozent auf 2,4 Mio. Tonnen. Die Frachterflotte besteht zum Stichtag aus elf Boeing 777-Vollfrachtern.

Die Emirates-Gesamtkapazität im Passagier- und Frachtbereich ist am Ende des Jahres 2019-20 um acht Prozent auf 58,6 Mrd. Verfügbare Tonnenkilometer (ATKM; Available Tonne Kilometres) zurückgegangen. Dies aufgrund von Kapazitätsrestriktionen durch die Schließung der Landebahn am Dubai International Airport sowie der vollständigen Einstellung von Passagierflügen auf Anordnung der Regierung der VAE im Zuge von Covid-19.

Emirates erhielt in der Berichtsperiode sechs neue Flugzeuge des Typs Airbus A380. Gleichzeitig wurden sechs ältere Flugzeuge ausgemustert (vier Boeing 777-300ER, die letzte 777-300 sowie eine 777-F), wodurch sich Ende März ein Flottenbestand von 270 Flugzeugen ergab. Das durchschnittliche Flottenalter beträgt 6,8 Jahre.

