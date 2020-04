Emirates B777-Frachter fliegt im Auftrag von cargo-partner nach Wien

Emirates SkyCargo hat während der Covid-19-Pandemie ihre Frachtdienste für die Beförderung von lebenswichtigen Gütern deutlich ausgebaut und auch das Engagement am Flughafen Wien-Schwechat erweitert. Die Frachtdivision von Emirates Airline führt derzeit fünf wöchentliche reine Frachtflüge mit ihren Flugzeugen vom Typ Boeing 777-300ER durch und stellt damit eine wichtige Frachtverbindung zwischen Österreich und dem Rest der Welt sicher.



Zuletzt beförderte Emirates SkyCargo medizinisches Hilfsmaterial aus dem chinesischen Guangzhou nach Österreich. Die Boeing 777-F mit mehr als 70 Tonnen Fracht, darunter Schutzmasken und Covid-19 Schnelltests, erreichte Wien am 21. April. Der Flug erfolgte im Auftrag des Logistikunternehmens cargo-partner. Die beförderte Ware ist hauptsächlich für den österreichischen Markt bestimmt, ein Teil davon wird auch nach Polen und in die Slowakei weitertransportiert.



„Auch wenn wir derzeit aufgrund stärkerer Zollrestriktionen und Zollbeschauung logistisch vor besondere Herausforderungen gestellt sind, setzen wir alles daran, dringend benötigte medizinische Güter effizient und sicher nach Österreich zu befördern. Mit Emirates SkyCargo haben wir hier einen verlässlichen Partner, der perfekte Lösungen für uns bietet“, so Dr. Christina Kalløkken, Director Corporate Communications & Marketing bei cargo-partner.



Dazu Martin Gross, Direktor von Emirates in Österreich: „Gerade in Zeiten wie diesen möchten wir als internationale Fluglinie mit einem starken Bezug zum Standort Österreich unseren Beitrag leisten, um lebenswichtige Güter für die medizinische Versorgung in dieses Land zu bringen. Hier sind Partnerschaften wie zum Beispiel mit cargo-partner eine ideale Ergänzung zu unserem derzeitigen regulären Frachtflugbetrieb.“



Über den „normalen“ Linienbetrieb hinaus führt Emirates SkyCargo derzeit eine zunehmende Anzahl von speziellen Charterflügen für Fracht durch. Geflogen wird dabei sowohl mit reinen Fracht- als auch mit Passagierflugzeugen. Bei den Importflügen werden derzeit größtenteils Schutzmasken und -kleidung sowie medizinische Ausrüstungsgegenstände befördert. Darüber hinaus werden auch pharmazeutische Artikel und dringend benötigte elektronische Ersatzteile eingeführt.

Aus Wien exportiert werden hauptsächlich Pharmaprodukte und mechanische Ersatzteile. Ein steigender Bedarf wird auch im Lebensmittelbereich identifiziert, hier werden etwa Milch, Käse und Schokolade verstärkt nachgefragt.

www.emirates.com