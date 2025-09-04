Elvis-Marktreport: Noch kein Licht am Ende des Tunnels

Kostensteigerungen verschärfen in der Transportwirtschaft den Druck. Politische Unsicherheit und Insolvenzen nehmen zu.

Der aktuelle Marktreport der Europäischen Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure (Elvis) AG für das zweite Quartal 2025 beschreibt die weiterhin angespannte Situation bei den deutschen Frächtern.Zwar habe sich in der Gesamtwirtschaft und in der Lkw-Transportbranche der Abwärtstrend verlangsamt, doch steigende Personalkosten, knapper Laderaum und fehlende politische Impulse verschärfen die Lage für viele Unternehmen.„Von einer Trendwende kann derzeit keine Rede sein: Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle, die erhoffte Erholung bleibt aus.Besonders die schwache Produktion im verarbeitenden Gewerbe ist alarmierend und hat gravierende Folgen für die Wirtschaft“, betont Nikolja Grabowski, Vorstand von Elvis.Der Bericht verweist auf eine insgesamt rückläufige Industrieproduktion.