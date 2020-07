Elflein stärkt Zusammenarbeit mit der REWE Group

Die Distribution von Lebensmitteln im Tiefkühl-, Frische- und Trockensortiment von Zentrallägern großer Handelsketten & Discountern zu den Lebensmittelhändlern, Märkte & Filialen ist zu einem festen Standbein der Firma Elflein geworden. Ziel ist es, dieses Geschäftsfeld im Unternehmen sukzessive weiter aufzubauen, verlautbart das Unternehmen in einer Aussendung.

Dabei ist es gelungen die langjährige Geschäftsbeziehung mit der REWE Group/ Penny zu erweitern. Penny ist ein international tätiger deutscher Lebensmittel-Discounter, der in sieben europäischen Ländern Filialen hat. Das Unternehmen entstammt der 1973 gegründeten Vertriebslinie der Leibbrand-Gruppe, Sitz der Penny-Markt GmbH ist Köln. Seit 1989 gehört Penny vollständig zur Rewe Group.

Elflein ist ein 1932 gegründetes Familienunternehmen das als Transport- und Logistikspezialist am Markt auftritt. Unter einem Dach verbindet

Elflein die Geschäftsfelder Transport, Systemverkehre (JIT/JIS), Lager und Logistik. Die

Schwerpunkte liegen in der Zulieferung der Automobilbranche sowie in den Bereichen Papierindustrie und Nahrungsmittel.

Mit 1.400 Mitarbeitenden an sieben Standorten wurde zuletzt ein Jahresumsatz von 120 Mio. Euro erreicht.

