Ekol vergibt Mega-Auftrag an TGW Logistics

23.10.2025

Mehr als hundert Mustang E+ Regalbediengeräte auf drei Ebenen übernehmen künftig das Ein- und Auslagern von Retail- sowie E-Commerce-Bestellungen.

Ekol vergibt Mega-Auftrag an TGW Logistics Bild: Ekol
Mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden ist Ekol ein führender türkischer Logistikdienstleister mit einem landesweiten Netzwerk von Distributionszentren.Das 1990 gegründete Unternehmen hat sich auf 3PL-Service für Kunden aus den Bereichen Produktion, Textil, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Gesundheit sowie Elektronik spezialisiert.In Gebze, am Stadtrand von Istanbul, entsteht ein hochautomatisiertes Fulfillment Center, in dem 2,5 Mio.Kartons Platz finden.

