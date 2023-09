Ein Kollege auf vier Beinen: Digitale Spürnase bei DB Cargo

Laufroboter „Spot“ kann Güterwagen identifizieren und Sichtprüfungen vornehmen, um Schäden am Zug zu erkennen.

Damit mehr Güter auf der Schiene transportiert werden können, müssen ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung stehen – das bedeutet einen hohen Instandhaltungsbedarf.Die Digitalisierung ist auch in diesem Bereich der Bahnlogistik zentral für eine erfolgreiche Verkehrswende.Digitale Tools sorgen für eine effektivere Instandhaltung und bringen Züge schneller zurück auf die Strecke.Ein Beispiel dafür ist der Laufroboter „Spot“.Er wurde vorige Woche am Güterbahnhof Mainz erstmals in einem DB-spezifischen Umfeld zur Wagenortung und Radsatzwelleninspektion vorgestellt.