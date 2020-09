Ein Hort der Innovation für die Logistikbranche

„Europa muss an der Spitze der Innovationen bleiben. Das insbesondere, um die Führungsposition in der Logistik und im Warenverkehr zu behalten.“ Darauf machte Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, in seinem Statement auf einer Veranstaltung der Logistik Initiative Austria aufmerksam.

„Die Luftfracht war unser alle Rettungsanker“, räumte der Manager in seinen Ausführungen ein. Damit konnten zu Beginn der Corona-Krise schnell Hilfsgüter und Schutzmasken von Asien nach Europa gebracht werden.

Jedoch hat Covid-19 auch die Verletzlichkeit der Logistikketten aufgezeigt. Nicht zuletzt aus diesem Grund müsse Europa im Beschaffungswesen die Abhängigkeit von Drittstaaten reduzieren, waren sich die Referenten auf der Veranstaltung einig. Dies auch um die Wertschöpfung in Österreich zu erhalten.

Zu diesem Zweck will sich der Flughafen Wien weiterhin als Hort der Innovation positionieren. Umgesetzt wird das unter anderem mittels einer engen Kooperation mit der Plattform Plug and Play, die Start-Up-Unternehmen auf der ganzen Welt vernetzt und so für frischen Wind in der österreichischen und europäischen Logistikbranche sorgen kann.

