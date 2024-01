Eigentümerwechsel bei der Packeta Group

Die Muttergesellschaft von Packeta eCommerce GmbH und Zásilkovna wird 2024 an ein Konsortium aus Finanz- und Privatinvestoren verkauft.

Bei der Packeta Group ändert sich demnächst die Eigentümerstruktur.Die Aktionäre der Muttergesellschaft des tschechischen Tech-Logistikunternehmens Zásilkovna, haben sich darauf geeinigt, 100 Prozent der Anteile an ein Konsortium aus CVC Capital Partners und Emma Capital zu verkaufen. Die Transaktion muss noch von den zuständigen Aufsichtsbehörden genehmigt werden und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen.Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.Die Packeta Group ist seit langem profitabel und wird in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von 7,25 Mrd.