IZ NÖ-Süd ist jetzt voll auf Schiene

23.10.2025

Güterzüge müssen ab sofort keinen 15 Kilometer langen Umweg mehr fahren. Anrainer in Guntramsdorf werden entlastet.

IZ NÖ-Süd ist jetzt voll auf Schiene Bild: NLK-Pfeiffer / Von links: ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki, LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Guntramsdorf Robert Weber und Roman Divoky, Logistikleiter Frankstahl
Der Gleislückenschluss im ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd ist fertiggestellt: Nach knapp vier Monaten Bauzeit verbindet eine neue Trasse seit 20.Oktober 2025 die ecoplus Anschlussbahn direkt mit dem Gleis der Wiener Lokalbahnen (WLB).Das macht die Bahnlogistik deutlich effizienter.Güterzüge können nun ohne bis zu 15 Kilometer lange Umwege direkt zum Standort des Stahlgroßhändlers Frankstahl zufahren.Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 1,3 Mio.

