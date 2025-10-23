IZ NÖ-Süd ist jetzt voll auf Schiene

Güterzüge müssen ab sofort keinen 15 Kilometer langen Umweg mehr fahren. Anrainer in Guntramsdorf werden entlastet.

Der Gleislückenschluss im ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd ist fertiggestellt: Nach knapp vier Monaten Bauzeit verbindet eine neue Trasse seit 20.Oktober 2025 die ecoplus Anschlussbahn direkt mit dem Gleis der Wiener Lokalbahnen (WLB).Das macht die Bahnlogistik deutlich effizienter.Güterzüge können nun ohne bis zu 15 Kilometer lange Umwege direkt zum Standort des Stahlgroßhändlers Frankstahl zufahren.Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 1,3 Mio.