„Eco Valencia“ auf Jungfernfahrt im Mittelmeer

Das erste der zwölf neuen Hybrid-RoRo-Schiffe der Grimaldi Group, die „Eco Valencia“, ist am 16. November im Mittelmeer eingetroffen. Zu ihrer Jungfernfahrt wurde sie am Sintermar-Kai im Hafen von Livorno von Emanuele Grimaldi, dem geschäftsführenden Direktor der Grimaldi Group, und Guido Grimaldi, dem kaufmännischen Direktor der neapolitanischen Gruppe für Kurzstreckenseeverkehr, begrüßt.

„Wir sind stolz und begeistert, die ‚Eco Valencia‘ in unserer Flotte willkommen zu heißen. Sie wird sofort in Betrieb genommen, um unsere Dienste zwischen Italien und Spanien noch effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten“, so Emanuele Grimaldi. „Dieses neue Schiff ist das Ergebnis einer grünen Vision, die unsere Entscheidungen und Investitionen stets inspiriert und geleitet hat. Zu sehen, wie unsere Bemühungen Gestalt annehmen, ermutigt uns, diesen Weg trotz der Schwierigkeiten dieser historischen Periode fortzusetzen.“

Die „Eco Valencia“ kann über 7.800 Meter rollende Güter transportieren, was etwa 500 Aufliegern entspricht. Die Ladekapazität ist doppelt so groß wie die derzeit von der Grimaldi Group im Mittelmeer eingesetzten Ro-Ro-Schiffe. Dennoch verbraucht der Neubau wegen der Anwendung zahlreicher hochinnovativer technologischer Lösungen die gleiche Menge an Treibstoff bei gleicher Geschwindigkeit. Dies bedeutet eine doppelt so hohe Effizienz, gemessen am Verbrauch pro transportierter Tonne.

Für ihre außergewöhnliche Umweltfreundlichkeit hat das italienische Schiffsregister der „Eco Valencia“ den zusätzlichen Klassenzusatz „Green Plus“ verliehen. Das Schiff ist mit elektronisch gesteuerten Motoren der neuesten Generation ausgestattet und verwendet in der Navigation und am Liegeplatz fossile Brennstoffe und Strom, wodurch „Null Emissionen im Hafen“ garantiert wird. Während des Aufenthalts am Liegeplatz wird der Energiebedarf für die Aktivitäten an Bord allein mit der in Lithiumbatterien gespeicherten Elektrizität gedeckt, die während der Navigation mittels Wellengeneratoren und 600 m² Solarpaneelen wieder aufgeladen werden.

Neben dem toskanischen Hafen bedient das RoRo-Schiff bald auch regelmäßig Savona, Barcelona und Valencia. In Livorno wird das Schiff in Sintermar (Pier 24 Süd) anlegen, einer Terminalanlage die sich hinsichtlich der Anlege- und Lagerflächen für diesen Schiffstyp vorbereitet hat.

