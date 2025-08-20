E-Mobilität für die Ausbildung von Berufskraftfahrer:innen

20.08.2025

Die Stromer finden auch beim Lkw-Führerschein zunehmend Anklang. Bewusstsein für umweltfreundlichen Straßenverkehr steigt.

E-Mobilität für die Ausbildung von Berufskraftfahrer:innen Bild: Easy Drivers / Die Fahrschulbesitzer mit den E-Lkw bei der Übergabe im Jänner 2025
Auch im Lkw-Bereich setzen die Easy Drivers Fahrschulen auf Elektromobilität.Seit Anfang 2025 sind fünf Volvo FH Electric in Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg auf den Straßen unterwegs.Bislang wurden an den Easy Drivers Stützpunkten mehr als 36.000 Kilometer zurückgelegt, über 1.000 Fahrstunden geleistet und hunderte Fahrprüfungen abgenommen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Törley betraut Waberer’s Group mit der Ungarn-Logistik

Die Partnerschaft steht im Einklang mit der regionalen Wachstumsstrategie des an der Budapester Börse notierten Logistikunternehmens.

20.08.2025

Quehenberger „verlädt“ ZZ-Agentur Stoll in die Gruppe

Transportunternehmen aus Vomp geht mit 1. Oktober im Salzburger Logistiker auf. Spezialgeschäfte in Tirol sollen weiter ausgebaut werden.

19.08.2025

inTime Group gehört jetzt zum Portfolio von Mutares

Mit dem Vollzug der Transaktion beginnt für das Logistikunternehmen ein neuer Abschnitt.

19.08.2025
Anzeige