E-Mobilität für die Ausbildung von Berufskraftfahrer:innen

Die Stromer finden auch beim Lkw-Führerschein zunehmend Anklang. Bewusstsein für umweltfreundlichen Straßenverkehr steigt.

Bild: Easy Drivers / Die Fahrschulbesitzer mit den E-Lkw bei der Übergabe im Jänner 2025

Auch im Lkw-Bereich setzen die Easy Drivers Fahrschulen auf Elektromobilität.Seit Anfang 2025 sind fünf Volvo FH Electric in Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg auf den Straßen unterwegs.Bislang wurden an den Easy Drivers Stützpunkten mehr als 36.000 Kilometer zurückgelegt, über 1.000 Fahrstunden geleistet und hunderte Fahrprüfungen abgenommen.