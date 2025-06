E-Lok Nina: Neuanschaffung bei Adria Transport

Die Elektrolokomotive Nina ergänzt ab sofort den Fuhrpark von Adria Transport.Die neue Mehrsystemlokomotive, die für den Einsatz in Slowenien und mehreren europäischen Ländern ausgelegt ist, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h und hat eine Leistung von 6,4 MW. Auch unterwegs werde Nina an ihrem Erscheinungsbild erkennbar sein – es spiegle das Blau des slowenischen Meeres wider und stilisiere die slowenische Bergwelt, heißt es dazu in einer Aussendung des Unternehmens.An ihren zahlreichen Zielorten soll sie so die geografische Vielfalt des Landes betonen.Nina gesellt sich zu den Lokomotiven Marija, Irena, Katja, Vanja, Ingrid und Tamara und ist damit die siebente Lok im Besitz von Adria Transport.

