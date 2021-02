Duisburger Hafen erreicht Höchstwert im Containerumschlag

Der Duisburger Hafen wird auch in 2021 seinen Weg fortführen, die Güterverkehre, insbesondere aus Osteuropa (Lkw, Sattelzüge, Trailer), von der Straße auf die Schiene zu verlagern.Die bisher getroffenen Ausbaumaßnahmen und Kundenansiedlungen, insbesondere DSV und Maersk auf logport VI, würden weitere wichtige Impulse für den Güterumschlag von duisport auslösen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.„Trotz der erfreulichen Entwicklung müssen wir Augenmaß und Realismus walten lassen“, betont Erich Staake als Vorsitzender des Vorstandes der Duisburger Hafen AG.„Da die Impfstrategien in den Ländern der EU deutlich schlechter anlaufen als in den USA oder beispielsweise Großbritannien, müssen wir auf unserem Heimatmarkt mit Nachfrageeinbußen und weiteren Einschränkungen durch Lockdowns rechnen.“ Insbesondere in der Logistik, die durch kleine und mittlere Unternehmen geprägt ist, könnte eine weitere Verunsicherung der Verbraucher negative Folgen haben.

