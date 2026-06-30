Düstere Aussichten für Österreichs Verkehrswirtschaft 

Die Branche steuert aktuell auf ein Konjunkturtief zu; die wirtschaftliche Talfahrt spiegelt sich in einer Befragung der WKÖ-Bundessparte Transport und Verkehr wider.

In der österreichischen Transportwirtschaft zeichnet sich ein deutlicher Abwärtstrend ab.Das zeigt der Konjunkturtest für das zweite Quartal 2026, den die Bundessparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Österreich durchgeführt und am 29.Juni im Rahmen eines Pressegesprächs präsentiert hat.Demnach schätzen die 173 befragten Unternehmen aus der Verkehrswirtschaft die Lage der Branche deutlich negativ ein - dies sowohl rückblickend als auch im Ausblick. Die durchwegs pessimistischen Einschätzungen betreffen sowohl die Nachfragesituation im Markt als auch die Geschäftslage in den letzten drei beziehungsweise den kommenden sechs Monaten.