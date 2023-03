DSV übernimmt zwei US-Logistikunternehmen

DSV hat Verträge zur Integration der in den USA ansässigen Transport- und Logistikunternehmen S&M Moving Systems West und Global Diversity Logistics unterzeichnet. Die Akquisitionen sollen die Position des Unternehmens in der Halbleiterindustrie stärken, die neuen Aktivitäten am Phoenix-Mesa Gateway Airport ergänzen und das Wachstum der grenzüberschreitenden Dienstleistungen nach Lateinamerika unterstützen.

S&M Moving Systems West und Global Diversity Logistics haben ihren Hauptsitz in Phoenix und Chandler in Arizona, und werden beide von derselben Familie geführt. Die zwei Unternehmen beschäftigen insgesamt 130 Mitarbeitende und sind an 11 Standorten in Oregon und Arizona tätig. Gemeinsam bieten sie Dienstleistungen in den Bereichen nationaler Straßengüterverkehr, internationale Luft- und Seefracht, Lagerhaltung, Messelogistik und Speziallösungen zur Unterstützung der Halbleiterindustrie an.

„Wir haben eine starke Präsenz in den USA. Die Übernahmen unterstreichen unser kontinuierliches Engagement zur Stärkung der Kompetenzen und des Dienstleistungsangebots in Nordamerika. Sie bieten auch Zugang zu einer Fülle von Wissen und Erfahrung in der Halbleiterindustrie“, so Niels Larsen, Präsident DSV Air & Sea US.

Die Akquisitionen stehen im Einklang mit der Wachstumsstrategie von DSV. Arizona entwickelt sich zu einem Zentrum für den Vertrieb und die Herstellung von Elektrofahrzeugen. Die zusätzliche Infrastruktur und die Arbeitskräfte der beiden Zukäufe werden DSV dabei helfen, weitere Lösungen für die bestehenden Kunden anzubieten.

Bis zum Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen bleiben DSV, S&M Moving Systems West und Global Diversity Logistics separate Unternehmen und werden ihre Geschäfte wie gewohnt unabhängig voneinander führen. Die Transaktionen werden voraussichtlich im April 2023 abgeschlossen.

