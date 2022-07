DSV: Starkes Halbjahr in allen Geschäftsbereichen

DSV meldet starke Halbjahresergebnisse mit Wachstum und hoher Produktivität in allen Geschäftsbereichen und in allen Regionen.Durch die Integration von GIL stieg der Bruttogewinn im ersten Halbjahr 2022 um 61 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021, während sich das EBIT vor Sondereinflüssen mehr als verdoppelte.Alle wesentlichen Teile der GIL-Integration wurden durch die DSV- und GIL-Teams in weniger als 12 Monaten abgeschlossen.Air & Sea erzielte im ersten Halbjahr 2022 eine EBIT-Steigerung von 105 Prozent.Der Bereich Solutions erzielte eine EBIT-Steigerung von 179 Prozent, Road eine EBIT-Steigerung von 20 Prozent.

