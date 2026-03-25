DSV Road: Vollelektrisch über den Brenner

Ab sofort pendelt ein E-Truck im Nachtsprung zwischen Südbayern und Südtirol.

DSV feiert eine Premiere auf dem Brenner.Das internationale Logistikunternehmen fährt erstmals vollelektrisch über die Alpen.Ab sofort kommt ein E-Truck für Nachttransporte zwischen Südbayern und Südtirol zum Einsatz. Der vollelektrische 40-Tonner wurde im Sommer 2025 am Standort Neufahrn bei München in Betrieb genommen und ab September 2025 testweise für den nächtlichen Stückguttransport auf dem Brenner über Tirol nach Südtirol eingesetzt.Nach Abschluss der Pilotphase geht die Rundlaufstrecke Neufahrn–Sterzing in den täglichen Regelbetrieb über und ist fortan fester Bestandteil des DSV-Portfolios für den alpinen Güterverkehr.